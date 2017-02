Iran geeft visa aan Amerikaanse worstelaars

ANP Iran geeft visa aan Amerikaanse worstelaars

TEHERAN - Iran verleent Amerikaanse worstelaars toch visa om naar de Freestyle World Cup in Kermanshah te komen. Dit meldden Iraanse media zondag.

Door ANP - 5-2-2017, 11:33 (Update 5-2-2017, 11:33)

Vrijdag liet de Iraanse regering weten dat de Amerikanen niet welkom zijn naar aanleiding van het inreisverbod dat president Donald Trump had uitgevaardigd. Hij verbood de toegang tot de VS aan mensen uit zeven overwegend islamitische landen, inclusief Iran.

De Iraanse autoriteiten hebben zondag betoogd dat het besluit om de Amerikanen bij nader inzien toch te laten komen, mede voortvloeit uit de schorsing van Trumps inreisverbod door een rechter in de VS. Die bepaalde dat het inreisverbod niet mag gelden zo lang er juridisch geen duidelijkheid over bestaat.

De Free Style World Cup is 16 en 17 februari in de het West-Iraanse Kermanshah.