Regering Roemenië trekt corruptieregeling in

BOEKAREST - De Roemeense regering gaat de omstreden amnestieregeling voor corruptieverdachten intrekken. Dat gebeurt onder druk van aanhoudende, massale protesten door de bevolking.

Door ANP - 4-2-2017, 19:56 (Update 4-2-2017, 20:20)

Premier Sorin Grindeanu verklaarde dat hij de regeling zondag in een kabinetsbijeenkomst zal intrekken. In de regeling zou ambtsmisbruik alleen nog strafrechtelijk vervolgd worden als het bedrag hoger is dan omgerekend 50.000 euro.

Grindeanu kondigde het intrekken aan in een tv-toespraak vanuit het regeringsgebouw. Op een steenworp afstand van het pand in Boekarest waren naar schatting 140.000 mensen bijeengekomen om te protesteren tegen de regeling die dinsdag per decreet werd aangenomen. ,,We hebben de stem van de straat gehoord'', sprak de eerste minister. Maar hij zei ook dat de bevolking door slechte communicatie de regeling niet goed had begrepen.

De afgelopen dagen gingen honderdduizenden Roemenen de straat op om tegen de regeling te protesteren. President Klaus Iohannis, justitiewaakhond CSM en de ombudsman van Roemenië hadden geklaagd bij het grondwettelijk hof. Ook internationaal was er kritiek.