ANP Macron gaat voor meer politie in Frankrijk

LYON - Mocht Emmanuel Macron het later dit jaar in de verkiezingen tot president van Frankrijk schoppen, dan zal hij het aantal politiemensen drastisch vergroten. De partijloze Macron zei dat zaterdag tijdens een druk bezochte verkiezingsbijeenkomst in Lyon.

Door ANP - 4-2-2017, 19:10 (Update 4-2-2017, 19:10)

Daar hoorden (volgens de organisatie) 16.000 mensen hoe Macron naar aanleiding van de aanslag vrijdag in Parijs een steviger aanpak van terreur eiste. Macron beloofde dat hij als staatshoofd 10.000 politiemensen en gendarmes extra zal aanstellen.

Verder stelde hij voor het defensiebudget te verhogen en maakte hij zich sterk voor een intensievere samenwerking tussen de landen in Europa als het om defensie gaat.

Macron maakt volgens de peilingen goede kans om in elk geval de tweede ronde van de presidentsverkiezingen te halen. Daarin zou hij dan de rechtspopulistische Marine Le Pen treffen.