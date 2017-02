Iran test weer raketten ondanks sancties

TEHERAN - Iran heeft zaterdag opnieuw bij wijze van test raketten gelanceerd. Dat gebeurde een dag nadat de VS nieuwe sancties hadden aangekondigd als straf voor een rakettest afgelopen zondag.

Door ANP - 4-2-2017, 17:34 (Update 4-2-2017, 17:34)

Teheran maakte bekend met succes een serie raketten over land te hebben gelanceerd en een nieuw radarsysteem te hebben getest. Dat gebeurde in een woestijn in het noorden van het land, aldus het persbureau Tasnim dat een commandant van het Revolutionaire Leger citeerde.

De VS deden vrijdag dertien personen en twaalf organisaties in de ban als straf voor de eerdere test. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde in een reactie onder andere dat het actie zal ondernemen tegen ,,Amerikaanse individuen en bedrijven die een rol hebben gespeeld bij het steunen van extremistische terreurgroepen in de regio''.