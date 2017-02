Ministerie VS trekt reisbeperking in

WASHINGTON - Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zaterdag officieel de reisbeperkingen ingetrokken voor mensen uit zeven moslimlanden, zoals dat door president Donald trump in een decreet was vastgelegd. Het State Department reageert daarmee op de uitspraak van een rechter in Seattle die de reisbeperking vrijdag (lokale tijd) schorste.

Door ANP - 4-2-2017, 16:40 (Update 4-2-2017, 16:53)

Iedereen met een geldig visum mag de VS in, aldus het departement. Het ministerie had na de ondertekening van het decreet door Trump tienduizenden visa geblokkeerd die aan mensen uit de zeven moslimlanden waren gegeven. Die maatregel is nu teruggedraaid, aldus het departement. Volgens het ministerie ging het om ongeveer 60.000 mensen.

Zaterdagochtend maakten luchtvaartmaatschappijen al bekend dat de Amerikaanse migratiedienst had laten weten dat zij mensen uit Irak, Iran, Jemen, Libië, Somalië, Soedan en Syrië weer mogen meenemen.

Het Amerikaanse ministerie van Nationale Veiligheid liet zaterdag weten dat het de controles van mensen uit de zeven landen weer normaliseert.