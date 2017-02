24 slangen ontdekt in Texaans huis

DALLAS - In een huis in de Amerikaanse staat Texas zijn 24 ratelslangen gevonden. Dat meldt The Washington Post.

4-2-2017

De vierjarige zoon van het gezin dat in het huis woont, ontdekte dat er een slang in het toilet zat. Hij probeerde hem door te spoelen, maar dat mislukte. De slang kroop uit de wc en werd vervolgens hardhandig met een schep gedood door de vader. Die nam het zekere voor het onzekere en schakelde een lokaal bedrijf in dat gespecialiseerd is in het verwijderen van slangen.

Wat bleek; er zaten nog dertien volwassen ratelslangen in de kelder van de woning. Nog eens tien zaten onder het huis.