Waarnemend directeur NSA vertrekt

WASHINGTON - Waarnemend directeur Richard Ledgett vertrekt bij het Bureau voor Nationale Veiligheid (NSA). Dat is de Amerikaanse inlichtingendienst die verantwoordelijk is voor internetbewaking en coderingsanalyse. Ledgett neemt in het voorjaar afscheid. Dat heeft NSA-woordvoerder Michael Halbig vrijdag bekendgemaakt. ,,Het werd al verwacht dat hij in 2017 terug zou treden. Hij vindt de tijd rijp na veertig jaar overheidsdienst.''

Ledgett speelde een belangrijke rol in de reactie van de NSA op het lekken van een enorme hoeveelheid geheime documenten door voormalig medewerker Edward Snowden. Ledgett is er een in de rij van topfunctionarissen die na de verkiezingszege van de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump hebben gezegd dat ze de veiligheidsdienst zouden verlaten.