Aanvaller Louvre had kapmes

PARIJS - De man die vrijdag een militair aanviel bij het Louvre in Parijs, was gewapend met een kapmes. Dat heeft de chef van de Parijse politie verklaard. De politiebaas gaat ervan uit dat de man een terreuraanslag wilde plegen.

Door ANP - 3-2-2017, 11:29 (Update 3-2-2017, 11:29)

Volgens Franse media viel de man met de machete een groep militairen aan en schreeuwde hij daarbij Allahoe akbar (God is groot). Een van de militairen vuurde daarop vijf kogels op de aanvaller af. Die raakte daardoor zwaargewond. De man had twee rugzakken bij zich. Daar zaten volgens de politie geen explosieven in.

Het incident had plaats bij het Carrousel du Louvre, een druk winkelcentrum bij het beroemde museum.