ANP 'Oekraïne bestookt burgers'

MOSKOU - Rusland beschuldigt Oekraïne van het schenden van internationale afspraken omdat het land burgers bestookt in Oost-Oekraïne. Verder zou Kiev wapensystemen in de strijd gooien die niet mogen worden gebruikt volgens vredesafspraken die zijn gemaakt in Minsk.

Door ANP - 3-2-2017, 9:36 (Update 3-2-2017, 9:36)

Een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde dat het ,,barbarisme'' van Kiev geen enkele rechtvaardiging heeft. Oekraïne bombardeert volgens haar plekken waar vrouwen en kinderen de nacht doorbrengen. Het is de tweede keer deze week dat Moskou met de beschuldigende vinger naar Oekraïne wijst.

Oekraïne en pro-Russische separatisten beschuldigden elkaar donderdag van artillerie-aanvallen op burgers met diverse slachtoffers als gevolg.