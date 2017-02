'Trump waarschuwt Israël om nederzettingen'

WASHINGTON - De Amerikaanse president Donald Trump heeft Israël gewaarschuwd en gezegd dat het moet stoppen met het aankondigen van de bouw van nieuwe nederzettingen. Dat meldt de Jerusalem Post.

Door ANP - 3-2-2017, 6:30 (Update 3-2-2017, 6:30)

Een functionaris van het Witte Huis zei tegen de krant dat alle partijen moeten stoppen met eenzijdige acties. Washington bevestigt daarmee dat het streeft naar een tweestatenoplossing. Volgens de official van het Witte Huis ondermijnen de aankondigingen van nieuwe nederzettingen de pogingen van Trump om vrede te krijgen in het Midden-Oosten.

Het Witte Huis kwam later met een officiële verklaring: ,,We denken weliswaar niet dat het bestaan van nederzettingen een belemmering is voor vrede maar de bouw van nieuwe nederzettingen en uitbreidingen over de huidige grenzen helpt wellicht niet in het bereiken van vrede."

Geen officiële positie

De regering van Trump heeft nog geen officiële positie ingenomen over de bouw van nederzettingen. In de verklaring staat dat het ernaar uitkijkt om erover te discussiëren wanneer de president van de VS op 15 februari de Israëlische minister-president Benjamin Netanyahu ontmoet.

Israël kondigde in de eerste twee weken van Trumps presidentschap aan in totaal 5500 nieuwe woningen op de Westelijke Jordaanoever te gaan bouwen. Barack Obama, die plaatsmaakte voor Trump, had vaak kritiek op het Israëlische nederzettingenbeleid.