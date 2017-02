ACLU daagt regering Trump wegens inreisverbod

WASHINGTON - De American Civil Liberties Union (ACLU) heeft een rechtszaak ingediend tegen de regering van de Verenigde Staten vanwege het inreisverbod voor zeven moslimlanden.

Door ANP - 3-2-2017, 6:20 (Update 3-2-2017, 6:32)

De organisatie die opkomt voor de vrijheden en rechten van Amerikaanse burgers zegt dat het tijdelijke inreisverbod de pogingen van immigranten blokkeert om een legale status als burger van de VS te verkrijgen.

De rechtszaak is een zogeheten 'class-action' wat inhoudt dat de ACLU namens een groep nationaliteiten van de zeven gedupeerde moslimlanden optreedt. De mensen van die groep wonen in de VS of hebben eerder in het land gewoond.