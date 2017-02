Trump woedend akkoord met vluchtelingendeal

ANP Trump woedend akkoord met vluchtelingendeal

WASHINGTON - Donald Trump zal het akkoord met Australië over de opname van ruim duizend vluchtelingen respecteren maar is uitermate ongelukkig met de deal. Dat heeft het Witte Huis donderdag laten weten. ,,De overeenkomst die nog door de vorige regering is gesmeed, is iets dat hem buitengewoon ergert'', zei woordvoerder Sean Spicer tijdens de persbriefing. ,,Het staat hem totaal niet aan.''

Door ANP - 2-2-2017, 20:10 (Update 2-2-2017, 20:10)

Spicer vertelde dat de Amerikaanse president, die de Australische premier Malcolm Turnbull ook telefonisch op z'n Trumps te verstaan had gegeven hoe hij tegen de zaak aankeek, uit respect voor Australië en z'n premier de afspraak zal nakomen. Hij laat 1250 asielzoekers die in detentie zitten op twee eilandjes in het noorden van Australië naar de VS komen op voorwaarde dat hun levenswandel op de ,,strengst mogelijke manier zal worden nagetrokken''.