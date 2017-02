VS passen sancties geheime dienst Rusland aan

ANP VS passen sancties geheime dienst Rusland aan

WASHINGTON - Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Amerikaanse bedrijven donderdag ontheffing verleend om op beperkte schaal zaken te doen met de Russische geheime dienst FSB. De maatregel moet onbedoelde zakelijke gevolgen ondervangen van de sancties die toenmalig president Obama vorig jaar trof, na beschuldigingen dat Moskou met cyberaanvallen had geprobeerd de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden.

Door ANP - 2-2-2017, 19:10 (Update 2-2-2017, 21:52)

Sanctie-experts en oud-medewerkers van de regering-Obama benadrukken dat de ontheffing geen koerswijziging in het beleid tegenover Rusland inhoudt. De FSB gaat in Rusland ook over de invoer van software en hardware waarin cryptografie is verwerkt. Bedrijven hebben goedkeuring van de FSB nodig als bijvoorbeeld smartphones of printers worden geïmporteerd die gebruikmaken van versleuteling.

De maatregel van donderdag zat waarschijnlijk al in de koker voordat Donald Trump president werd, zei Peter Harrell, voormalig medewerker van het ministerie van Buitenlandse Zaken. ,,Ik denk dat ze nooit de bedoeling hadden de verkoop van smartphones en tablets ingewikkelder te maken.''

Amerikaanse inlichtingendiensten beschuldigden Russische geheime diensten ervan tijdens de campagnes organisaties van de Democratische Partij te hebben gehackt om presidentskandidate Hillary Clinton in diskrediet te brengen. Obama stelde in december sancties tegen twee Russische diensten in. Ook gelastte hij de uitwijzing van 35 veronderstelde Russische spionnen. De huidige president Trump wil betere betrekkingen met de Russische president Poetin.