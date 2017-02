Guerrillagroep Colombia laat gijzelaar gaan

BOGOTA - De op een na grootste guerrillagroep in Colombia, het Nationaal Bevrijdingsleger (ELN), heeft met de vrijlating van een gegijzelde politicus de weg vrijgemaakt voor vredesonderhandelingen met de regering.

Door ANP - 2-2-2017, 18:28 (Update 2-2-2017, 18:28)

Odín Sánchez, die in maart 2016 door de marxistische rebellen gevangen werd genomen, werd donderdag overgedragen aan vertegenwoordigers van het Rode Kruis. Zijn vrijlating was de voorwaarde voor vredesonderhandelingen. Die beginnen komende dinsdag in de Ecuadoraanse hoofdstad Quito.

De Colombiaanse regering sloot eerder vrede met de FARC, na een burgeroorlog van meer dan vijftig jaar. President Juan Manuel Santos kreeg er vorig jaar de Nobelprijs voor de Vrede voor. De ongeveer 6000 overgebleven strijders van de FARC staan op het punt de wapens in te leveren. Het ELN is met 1500 tot 2000 strijders beduidend kleiner. Een akkoord met het ELN is van belang om te voorkomen dat het ELN vroegere FARC-gebieden en de drugshandel daar overneemt.