Kelly: grensmuur Mexico staat over 2 jaar

ANP Kelly: grensmuur Mexico staat over 2 jaar

WASHINGTON - De Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid John Kelly heeft goede hoop dat de hoge muur op de grens met Mexico er over twee jaar staat. Dat heeft hij donderdag gezegd in een interview met Fox News. Het bouwwerk moet in de plannen van president Trump een einde maken aan illegale immigratie en de invoer van drugs.

Door ANP - 2-2-2017, 17:42 (Update 2-2-2017, 17:42)

Volgens Kelly zal het Congres ,,vrij snel'' de financiering van het dure project regelen. ,,De bouw van de muur begint op plaatsen waar dat het hardst nodig is, daarna wordt-ie gedicht. Ik denk echt dat het werk binnen twee jaar kan zijn voltooid'', aldus Kelly.