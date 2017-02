Kremlin verwelkomt Rex Tillerson

MOSKOU - Het Kremlin is tevreden met de benoeming van Rex Tillerson tot Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. De Russen zien uit naar de eerste ontmoeting met de bewindsman, vermoedelijk nog deze maand in München of Bonn.

Door ANP - 2-2-2017, 9:58 (Update 2-2-2017, 9:58)

,,Er is reden voor voorzichtig optimisme", aldus een politicus van de zogenoemde federatieraad in Moskou, het Russische hogerhuis. Konstantin Kossatsjov hoopt dat Tillerson zich voor zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov ontpopt als iemand met wie goed zaken te doen valt. Kossatsjov beschouwt de Amerikaan niet zozeer als een pro-Russische diplomaat, maar als een pragmaticus.

Een ander geluid komt van de bekende politicoloog Fjodor Loekjanov, die zegt vooral niet op wonderen te rekenen. ,,Tillerson is een prima leider van de oliereus ExxonMobil gebleken, heeft daardoor goede betrekkingen met Rusland, maar de 64-jarige minister heeft nu een heel andere rol." We volgen hem met interesse, aldus Loekjanov met enige reserve.