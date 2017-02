Trump uitgevallen tegen Australische premier

WASHINGTON - President Donald Trump van de Verenigde Staten is in een telefoongesprek uitgevallen tegen de minister-president van Australië, Malcolm Turnbull. Trump zou volgens regeringsfunctionarissen Turnbull hebben vervloekt vanwege een vluchtelingenakkoord en zou hebben opgeschept over zijn electorale winst.

Door ANP - 2-2-2017, 5:25 (Update 2-2-2017, 5:25)

In de briefing over het telefoongesprek zou volgens The Washington Post bovendien hebben gestaan dat Trump de hoorn na 25 minuten op de haak zou hebben gegooid. Voor het gesprek was een uur uitgetrokken.

Op een bepaald moment zou de Republikein tegen Turnbull hebben gezegd dat hij met vier andere wereldleiders had gesproken die dag, onder wie Vladimir Poetin, en dat dit ,,veruit het slechtste gesprek" was.

Nauwe band

De Amerikaanse functionarissen zeiden dat Trump zich net zo zou hebben gedragen in gesprekken met leiders van andere landen, zoals Mexico. Echter, is de houding van Trump tegenover de Australische minister-president extra opvallend vanwege de nauwe band die de VS en Australië hebben. Toch weerhield dat de Amerikaanse president niet om ,,dit is de slechtste deal ooit" te briesen tegen de Australiër. Turnbull wilde namelijk weten of de VS het verzoek van Australië wil honoreren om 1250 vluchtelingen op te nemen van een Australisch detentiecentrum.

Trump, die net een inreisverbod had getekend voor zeven moslimlanden, klaagde tegenover Turnbull dat het ,,politieke zelfmoord" zou zijn als hij het Australische verzoek zou inwilligen.