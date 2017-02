Trump brengt bliksembezoek aan basis in Dover

DOVER - Donald Trump heeft woensdag een onverwacht bezoek gebracht aan de luchtmachtbasis bij Dover in de staat Delaware. De Amerikaanse president deed dat om de 36-jarige commando die zondag tijdens een legeractie in het zuiden van Jemen om het leven kwam de laatste eer te bewijzen na diens repatriëring.

Door ANP - 1-2-2017, 22:23 (Update 1-2-2017, 22:48)

Elite-eenheden van Navy SEAL voerden met gevechtshelikopters een aanval uit op terroristen van al-Qaeda in Jemen. De regering-Trump had daarmee een primeur. Toen Obama nog aan de macht was werden in het gebied alleen drones ingezet.

Behalve de gesneuvelde onderofficier, de eerste gedode militair sinds het aantreden van Trump, was zondag ook nog een achtjarig Amerikaanse meisje onder de slachtoffers. Dat was de dochter van Anwar al-Awlaki, een voormalig strateeg van al-Qaeda met een VS-paspoort. Hij werd al in 2011 uitgeschakeld door een Amerikaanse drone.

Trump vloog in gezelschap van zijn dochter Ivanka en adviseur Michael Flynn in de 'Marine One', de presidentiële helikopter, naar Dover. Ook enkele journalisten mochten bij de plechtigheid aanwezig zijn, onder de strikte voorwaarde dat de trip, die niet op de agenda van het Witte Huis stond, geheim zou blijven tot het moment van aankomst.