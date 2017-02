Franse rechter hoort Kim Kardashian in VS

ANP Franse rechter hoort Kim Kardashian in VS

NEW YORK - De Franse rechter die is belast met het onderzoek naar de roof van juwelen van Kim Kardashian in Parijs, is naar de Verenigde Staten gereisd om de tv-realityster te horen. Hij sprak haar woensdag in New York. Vermoedelijk heeft de onderzoeksrechter Kardashian foto's van de verdachten laten zien.

Door ANP - 1-2-2017, 20:13 (Update 1-2-2017, 20:13)

De 36-jarige Kardashian werd begin oktober vorig jaar beroofd in een appartement in de Franse hoofdstad. Vijf mannen gekleed in politie-uniformen overvielen de woning, bonden haar vast en maakten juwelen ter waarde van 9 miljoen euro buit. De Franse politie pakte in totaal zeventien man op, van wie er inmiddels zes medio januari zijn voorgeleid. Er zijn nog vier andere verdachten. Van de buit is nog niets teruggevonden.