ANP Peiling wijst Fillon aan als president

PARIJS - Een peiling onder de Franse kiezers wijst François Fillon aan als winnaar van de presidentsverkiezingen die in maart en april worden gehouden. In de tweede en beslissende ronde krijgt hij 60 procent van het electoraat achter zich. Zijn rivale Marine Le Pen weet zich dan gesteund door 40 procent van de kiezers.

Door ANP - 1-2-2017, 18:34 (Update 1-2-2017, 18:34)

In de eerste ronde gaat Le Pen (Front National) nog aan kop met 24 procent van de stemmen. Dat is 3 procent meer dan Fillon (Les Républicains, 21 procent). De partijloze Emmanuel Macron haalt 20 procent in de eerste ronde. De twee kandidaten met de meeste stemmen nemen het op 7 mei in de tweede ronde tegen elkaar op. Veel stemmers kiezen alsnog dan voor Fillon, de man van Les Républicains, laten de peilingen zien.

Fillon ligt momenteel zwaar onder vuur omdat hij zijn vrouw en kinderen financieel zou hebben bevoorrecht toen hij senator was. Het onderzoek naar die beschuldiging is nog in volle gang. François Fillon was onder zijn partijgenoot president Nicolas Sarkozy van 2007 tot 2012 premier van Frankrijk.