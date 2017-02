Italiaans fonds moet migrantenstroom indammen

ROME - Italië gaat 200 miljoen euro stoppen in een eigen 'Fonds voor Afrika' om de stroom illegale migranten in te dammen. Het geld is bedoeld om te voorkomen dat arme Afrikanen massaal op zoek blijven gaan naar een beter leven en om mensensmokkelaars de wind uit de zeilen te nemen. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag via Twitter bekendgemaakt.

Het Italiaanse programma voorziet in het opleiden en uitrusten van hulp- en veiligheidsdiensten in Libië, Niger en Tunesië. ,,We moeten geen muren bouwen in het Middellandse Zeegebied'', ze de verantwoordelijke minister Angelino Alfano. Solidariteit en zorgen voor veiligheid zijn betere maatregelen. ,,Italië is betrouwbaar en vraagt dezelfde loyaliteit van zijn partners.''