Enorme berg maakt zich los van ijsvlakte

ANP Enorme berg maakt zich los van ijsvlakte

SWANSEA - Het kan een paar weken duren of enkele maanden, maar in elk geval binnen een jaar scheidt zich op Antarctica een enorme ijsberg af. Britse wetenschappers schatten de grootte van de ijskolos op ongeveer 5000 vierkante kilometer, even groot als de Nederlandse provincie Gelderland.

Door ANP - 1-2-2017, 16:26 (Update 1-2-2017, 16:26)

De ijsberg maakt nu nog deel uit van de zogenoemde Larsenijsvlakte. Satellietbeelden laten zien dat er een 175 kilometer lange scheur in deze vlakte is ontstaan. De nieuwe ijsberg zit nog over een lengte van 20 kilometer aan de Larsenijsvlakte vast, maar zal zeker afscheuren.

De afscheiding is niet verontrustend, zeggen de kenners. Grote ijsvlakten scheuren vaker af en dat moet, omdat ze anders eindeloos in zee zouden doorgroeien. De afgebroken ijsbergen drijven soms wel duizenden kilometers voor ze door het warme oceaanwater zijn gesmolten.