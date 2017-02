Verdachte Tunesiër werd in de gaten gehouden

WIESBADEN - De Tunesiër die woensdag bij een anti-terreuractie in Duitsland werd opgepakt, werd 24 uur per dag door de autoriteiten in de gaten gehouden. Die constante surveillance ging in nadat de man vorig jaar moest worden vrijgelaten omdat zijn uitzetting was mislukt.

Door ANP - 1-2-2017, 13:09 (Update 1-2-2017, 13:09)

Duitse media trekken een vergelijking met de dader van de bloedige aanslag op de kerstmarkt in Berlijn in december. Anis Amri verbleef ook in Duitsland omdat zijn uitzetting naar Tunesië niet lukte.

De woensdag gepakte 36-jarige man wordt door de Tunesische justitie verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op het Bardo Museum in Tunis in maart 2015. Bij de bestorming door terroristen kwamen 21 toeristen om het leven.

De 36-jarige man leefde tussen 2003 en 2013 al in Duitsland. In augustus 2015 kwam hij als asielzoeker terug in Duitsland, vijf maanden na de aanslag in Tunis. Sinds september zat hij vast, nadat hij op verzoek van Tunesië was gearresteerd. Zijn uitlevering mislukte omdat Tunesië niet met de juiste papieren kwam.

In november kwam hij daardoor op vrije voeten en werd hij in de gaten gehouden.