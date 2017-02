Voordracht opperrechter Gorsuch 'vijandig'

ANP Voordracht opperrechter Gorsuch 'vijandig'

WASHINGTON - De keuze van Neil Gorsuch als opperrechter in het Amerikaanse Hooggerechtshof is ,,heel erg vijandig'' van de nieuwe regering. Dit zei de fractieleider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, in een reactie op de voordracht dinsdag door president Donald Trump.

Door ANP - 1-2-2017, 11:02 (Update 1-2-2017, 11:02)

Pelosi zei dat Gorsuch iemand is die ,,heel ver weg staat van de hoofdstroom van het juridische denken in Amerika''. Hij is volgens haar een rechter die partij kiest voor grote bedrijven en vijandig staat tegenover vrouwenrechten. ,,Schone lucht, schoon water, veilig voedsel, veilige medicijnen, als je dat voor je kinderen wil, dan is hij niet je man'', aldus Pelosi. Ze kon niet zeggen wat de Democraten in de Senaat, die over de benoeming gaat, gaan doen.

De Republikeinse partij van Trump heeft een meerderheid in beide Kamers van het Congres.