ANP Israël begint met ontruiming Amona

JERUZALEM - Israëlische veiligheidstroepen zijn woensdag begonnen met de ontruiming van de nederzetting Amona in Palestijns gebied op de Westelijke Jordaanoever. In de nacht van dinsdag op woensdag verliep een ultimatum dat het leger de ongeveer 280 inwoners van de nederzetting had gegeven om de plek te verlaten.

Door ANP - 1-2-2017, 10:54 (Update 1-2-2017, 10:54)

De inwoners lieten zich woensdag niet zonder slag of stoot verdrijven. Toen honderden veiligheidstroepen richting de nederzetting liepen, werden zij door jongeren bekogeld met stenen en werden de straten naar de nederzetting gebarricadeerd met brandende autobanden.

Honderden sympathisanten hebben zich samen met de inwoners verschanst in de huizen van Amona.

De hoogste rechter in Israël heeft bepaald dat de nederzetting voor 8 februari ontruimd moet zijn. De grond waarop Amona illegaal is gebouwd is namelijk privébezit van Palestijnen.