ANP Potvisprimeur in België

OOSTENDE - Voor de Belgische kust is voor het eerst een zogeheten Kleinste potvis gespot. De tandwalvis met een opvallende rugvin, nauw verwant aan de dwergpotvis, werd op 22 januari gefotografeerd voor de kust van Oostende.

Door ANP - 31-1-2017, 15:26 (Update 31-1-2017, 15:26)

Het zoogdier, dat 2,70 meter lang kan worden, zwemt normaal gesproken in (sub)tropische wateren. Een waarneming in de Noordzee is dan ook erg uitzonderlijk, meldt Natuurpunt dinsdag. Experts hebben de primeur bevestigd.

In Europa wordt de Kleinste potvis zelden gesignaleerd. In het Verenigd Koninkrijk spoelde in 2011 een levend exemplaar aan, die werd teruggezet in zee.