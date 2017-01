'EU-politici overspoelen lobbycircuit'

ANP 'EU-politici overspoelen lobbycircuit'

BRUSSEL - Veel voormalige politici die actief waren in EU-instellingen zijn voor lobbyorganisaties gaan werken. Uit onderzoek naar de loopbaan van 512 ex-politici blijkt dat ruim de helft van de oud-EU-commissarissen en bijna een op de drie oud-leden van het Europees Parlement die stap hebben gemaakt.

Door ANP - 31-1-2017, 11:15 (Update 31-1-2017, 11:15)

Dat schrijft lobbywaakhond Transparency International EU dinsdag in een rapport over de 'draaideuren’ tussen het bedrijfsleven en EU-instellingen. Zo was de helft van de lobbyisten van Google werkzaam bij de EU. En 26 Europarlementariërs die het parlement in 2014 verlieten, werken nu als lobbyconsultant in Brussel.

Transparency International pleit voor regels die belangenconflicten voorkomen en een sterke ethisch toezichthouder, die zoals in Canada en Frankrijk sancties kan opleggen. Ook zou er snel een 'afkoelingsperiode’ moeten komen voor EU-parlementariërs.