VN laten weer voedsel vallen in Syrië

ANP VN laten weer voedsel vallen in Syrië

GENÈVE - De Verenigde Naties hebben de voedseldroppings hervat bij het Syrische Deir al-Zor. Het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de VN heeft dat dinsdag bekendgemaakt.

Door ANP - 31-1-2017, 10:37 (Update 31-1-2017, 10:37)

De droppings werden half januari gestaakt vanwege hevige gevechten in de stad in het oosten van het land. Strijders van Islamitische Staat (IS) vielen de zone binnen waar de spullen neerkwamen.

Sinds april hebben de toestellen van de VN 177 keer voedsel en andere voorraad boven de plaats gedropt. In de door IS belegerde stad zitten zo'n 110.000 mensen vast.