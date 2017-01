Buitenlandminister Tsjaad nieuwe topman AU

ANP Buitenlandminister Tsjaad nieuwe topman AU

ADDIS ABEBA - Moussa Faki Mahamat is de nieuwe topman van de Afrikaanse Unie, dat zijn hoofdkantoor heeft in Addis Abeba. De minister van Buitenlandse Zaken van Tsjaad kreeg maandag in de beslissende stemronde de voorkeur boven de Keniaanse politica Amina Mohamed.

Door ANP - 30-1-2017, 22:58 (Update 30-1-2017, 22:58)

Faki Mahamat volgt de Zuid-Afrikaanse Nkosazana Dlamini-Zuma op, die nog een half jaar commissaris bleef omdat de afgevaardigden er in juli vorig jaar niet uitkwamen. Zij wordt getipt als mogelijk opvolgster van haar ex-man Jacob Zuma, de president van Zuid-Afrika

De 54 lidstaten van de AU beslisten ook over de terugkeer van Marokko in haar gelederen na 32 jaar. Twee gedelegeerden die de vergadering verlieten, vertelden dat 39 landen hebben ingestemd met dat hernieuwde lidmaatschap. Dat is ruim voldoende. Omdat tien gedelegeerden een voorbehoud maakten, komt de officiële bevestiging pas dinsdag. Dan wordt ook verder gepraat over de relatie met het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag.