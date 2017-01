Obama fundamenteel tegen discriminatie

CHICAGO - Barack Obama heeft moed geput uit het politiek activisme overal in het land. Zelf kan hij ook niet tegen discriminatie van mensen op grond van louter hun geloof. Dat heeft een woordvoerder van de anderhalve week geleden afgetreden Amerikaanse president maandag gezegd. ,,Obama is het fundamenteel oneens met de neiging onderscheid te maken tussen individuen wegens hun overtuiging of religie'', aldus Kevin Lewis.

Door ANP - 30-1-2017, 22:14 (Update 30-1-2017, 22:14)

,,Dat burgers gebruik maken van hun grondwettelijk recht samen te komen, zich te organiseren en hun stem te laten horen bij gekozen functionarissen is precies wat we verwachten als het om Amerikaanse waarden gaat''. Lewis zei ook dat de maatschappelijke betrokkenheid die Obama in tal van Amerikaanse gemeenschappen heeft gezien, hem heeft opgebeurd.