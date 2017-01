Twee verdachten aanval moskee bekend

ANP Twee verdachten aanval moskee bekend

QUEBEC - De namen van twee verdachten van de aanslag zondag op een moskee in de Canadese stad Quebec zijn maandag bekendgemaakt. Het zijn Alexandre Bissonnette en Mohamed El Khadir, die volgens Canadese media in in Quebec wonen.

Door ANP - 30-1-2017, 17:13 (Update 30-1-2017, 17:13)

Ze waren niet bij de politie bekend en een van de verdachten heeft zich na zijn vlucht overgegeven door na de schietpartij politie te bellen en bij een brug op agenten te wachten.

Volgens de politie ,,spelen ideologische religieuze of politieke motieven een rol'' en richt het onderzoek zich daarom op terrorisme. Over de mogelijke motieven van de verdachten is echter niets meegedeeld. De Laval Universiteit van de stad kon maandag niet bevestigen dat de twee verdachten daar studeren of hebben gestudeerd.

De Canadese premier Justin Trudeau noemde de schietpartij een terroristische aanslag op moslims. De daders openden het vuur op bezoekers van een moskee van wie er zes zijn gedood en acht gewond raakten.