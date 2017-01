Politie Quebec: er is slechts één verdachte

QUEBEC - Nog maar één van de twee arrestanten die in de Canadese stad Quebec na een schietpartij in een moskee zijn aangehouden, wordt gezien als verdachte. De andere, Mohammed Belkhadir, is een getuige. Dit heeft de Canadese politie maandag bekendgemaakt. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat er meer daders betrokken zijn, aldus politiewoordvoerster Christie Coulombe.

Door ANP - 30-1-2017, 17:13 (Update 30-1-2017, 19:15)

Bij de verdachte gaat het gaat volgens Le Journal du Québec om de 27-jarige Alexandre Bissonnette, een student uit de Franstalige stad. Zondagavond schoot hij op bezoekers van een moskee in Quebec. Daardoor vielen zes doden en acht gewonden. De doden zouden allemaal buitenlanders zijn, afkomstig uit Afrika, vier uit het noorden van het continent en twee uit Zwart Afrika.

De bekendmaking volgt op een reeks berichten waarin twee met name genoemde arrestanten als verdachten werden aangemerkt. Beiden waren niet bij de politie bekend en een van de twee had zich later op de avond overgegeven door de politie te bellen en bij een brug op agenten te wachten.

Volgens de politie ,,spelen ideologische, religieuze of politieke motieven een rol'' en richt het onderzoek zich daarom op terrorisme. Over de mogelijke motieven van Bissonnette is echter niets meegedeeld. De Canadese premier Justin Trudeau noemde de schietpartij een terroristische aanslag op moslims. Hij bezoekt de stad Quebec maandag.