'Inreisverbod VS niet voor Britten'

ANP 'Inreisverbod VS niet voor Britten'

LONDEN - Over het inreisverbod dat de Amerikaanse president Donald Trump voor vluchtelingen en burgers uit zeven overwegend islamitische landen heeft ingesteld heerst nog steeds grote verwarring.

Door ANP - 30-1-2017, 15:08 (Update 30-1-2017, 15:08)

Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat Britse staatsburgers met een tweede nationaliteit uit een van die zeven landen niet voor de maatregel hoeven te vrezen. Bovendien zou het verbod alleen gelden voor reizen uit Libië, Soedan, Somalië, Irak, Iran, Jemen of Syrië naar de Verenigde Staten. Wie vanuit een ander land naar de VS reist, zou ongeacht zijn staatsburgerschap of geboorteland geen problemen hoeven te verwachten.

Dat was niet wat maandag op de website van de Amerikaanse ambassade in Londen stond. Daar was te lezen dat staatsburgers of mensen met een dubbele nationaliteit uit een van de genoemde landen geen afspraken voor een visumaanvraag konden doen. Reeds gemaakte afspraken kwamen te vervallen.

Het Britse ministerie bleef bij de eigen uitleg. Minister Boris Johnson zou die van het ,,hoogste team in het Witte Huis'' bevestigd hebben gekregen.