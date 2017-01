'Verdachten studeerden in Quebec'

QUEBEC - De twee vermoedelijke daders van de aanslag op een moskee in Quebec studeerden in die stad aan de Laval-universiteit. Dat meldt Radio Canada op basis van bronnen die betrokken zijn bij het onderzoek.

Door ANP - 30-1-2017, 12:31 (Update 30-1-2017, 12:31)

Beide verdachten zijn inwoners van Quebec. Eén zou van Marokkaanse afkomst zijn.

Een van de verdachten werd voor de moskee gearresteerd. De ander wist in eerste instantie met een auto te ontkomen, maar meldde zich later bij de politie. In de auto zou ten minste één wapen zijn gevonden. Ook de woning van een van de verdachten werd doorzocht.

De daders openden het vuur op moskeebezoekers tijdens het avondgebed. Zes mensen kwamen om het leven en acht raakten gewond, zei de politie. Over het motief van de daders is nog niets bekend.