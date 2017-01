Aanslag Melbourne eist zesde leven

MELBOURNE - De aanslag van een automobilist op tientallen voetgangers in de Australische stad Melbourne heeft maandag nog een zesde leven geëist. Een 33-jarige vrouw overleed volgens de Australische politie in het ziekenhuis.

Door ANP - 30-1-2017, 11:43 (Update 30-1-2017, 11:43)

De politie meldde verder dat in totaal 37 gewonden in ziekenhuizen zijn behandeld. Negen verblijven daar nog, van wie er één in kritieke toestand verkeert.

Een 26-jarige man reed tien dagen geleden opzettelijk in op voetgangers in het centrum van Melbourne. De verdachte, die in zijn arm werd geschoten door de politie, heeft een geschiedenis van drugsgebruik, geweldpleging en psychische problemen. Volgens de politie had hij geen terroristisch motief.