Veel steun petitie afzeggen bezoek Trump

ANP Veel steun petitie afzeggen bezoek Trump

LONDEN - Meer dan een miljoen mensen hebben in Groot-Brittannië een onlinepetitie ondertekend om de Amerikaanse president Donald Trump geen staatsbezoek en officiële ontvangst door koningin Elizabeth te gunnen, meldt de BBC. Dat zijn veel meer dan de 100.000 handtekeningen die nodig zijn voor een debat in het parlement over de kwestie.

Door ANP - 30-1-2017, 11:37 (Update 30-1-2017, 11:37)

De Britse premier Theresa May zei vorige week na een bezoek aan Trump in Washington dat de Amerikaanse president een uitnodiging voor een staatsbezoek had aanvaard. Nadat Trump een tijdelijk inreisverbod instelde voor mensen afkomstig uit een aantal overwegend islamitische landen gingen er stemmen op om de uitnodiging in te trekken.

De regering liet maandag weten daar niets voor te voelen. Volgens een zegsman zou het intrekken van de uitnodiging een ,,populistisch gebaar'' zijn. Ook zou dit ,,alles ongedaan maken'' wat met het bezoek van May was bereikt. ,,Amerika is een enorm belangrijke bondgenoot. Wij moeten aan de lange termijn denken.''