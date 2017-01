Wilde zwijn meldt zich in Duitse steden

BERLIJN/SIEGEN - Met de stand van het wilde zwijn in Duitsland gaat het prima.

De dieren voelen zich zelfs zo veilig dat ze steeds vaker opduiken in de bebouwde kom van steden. Afgelopen weekeinde zag de politie zich tot twee keer toe genoodzaakt een opdringerig zwijn te doden.

In de Berlijnse wijk Wedding zonderde zich zaterdagmiddag bij een stadspark een wild zwijn af van een groep soortgenoten en viel verderop voorbijgangers aan.

Een vrouw raakte gewond aan haar bovenbeen en twee mannen liepen lichte verwondingen op. Daarop schoot de politie het zwijn dood.

In de stad Siegen in de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen mengde een wild zwijn zich zaterdag in een drukke straat met auto's doodgemoedereerd tussen het winkelend publiek.

De politie zette per surveillanceauto de achtervolging in en zag het zwijn dwars door een glazen deur een kapperszaak binnengaan.

Het dier verschool zich achterin. Omdat de politie bang was dat het vluchtende zwijn voorbijgangers zou verwonden, liet zij het dier door een jager afmaken.