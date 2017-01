Departement legt zich neer bij vonnis rechter

WASHINGTON - Het Amerikaans departement van Binnenlandse Veiligheid heeft zaterdagavond laat gezegd dat het ,,gerechtelijke bevelen zal opvolgen''. De maatregel van Donald Trump om mensen uit zeven moslimlanden geen toegang meer te verlenen tot de VS, verandert echter niet.

Door ANP - 29-1-2017

De verklaring kwam enkele uren nadat een federale rechter in New York de uitzetting van tientallen reizigers en vluchtelingen uit die betreffende landen had geblokkeerd. Ze zaten vast op Amerikaanse vliegvelden. ,,Deze personen zijn streng gescreend en zitten in de procedure voor toelating, conform onze immigratiewetgeving en de uitspraak van de rechter.''