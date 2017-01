Rechter: mensen met visum mogen VS in

NEW YORK - Een federale rechter in New York heeft het nieuwe inreisverbod van president Trump deels opgeschort. De rechter oordeelde zaterdagavond dat reizigers die met een geldig visum zijn aankomen op een Amerikaanse luchthaven niet teruggestuurd mogen worden en tot nader order in het land mogen blijven.

Door ANP - 29-1-2017, 4:09 (Update 29-1-2017, 4:09)

Rechter Ann Donelly ging daarmee in tegen het decreet dat president Trump vrijdag had uitgevaardigd. Dat bepaalt dat reizigers en vluchtelingen uit Irak, Iran, Libië, Soedan, Jemen, Somalië en Syrië de komende maanden het land niet in komen.

Mensenrechtenorganisatie ACLU schat dat het om zo'n honderd tot tweehonderd mensen gaat die nu worden vastgehouden op luchthavens. Het ministerie van binnenlandse veiligheid spreekt van 109 personen en de Amerikaanse Douane en Grensbeveiliging van 170 personen die in de eerste 24 uur van de nieuwe regel het land niet in mochten.