William en Harry laten beeld van Diana maken

LONDEN - In de tuin van het Londense Kensington Palace komt een beeld te staan van prinses Diana. Dit komt er op verzoek van haar twee zonen, prins William en prins Harry.

Door ANP - 28-1-2017, 23:03 (Update 28-1-2017, 23:03)

,,Het is twintig jaar geleden dat onze moeder is overleden en de tijd is rijp om haar positieve invloed in Groot-Brittannië en de rest van de wereld te erkennen door middel van een beeld'', zeggen William en Harry in een verklaring. ,,Onze moeder heeft zoveel levens beïnvloed. We hopen dat het beeld bezoekers van Keninsgton Palace doet nadenken over haar leven en nalatenschap.''

De prinsen hebben een commissie in het leven geroepen die fondsen moet werven voor het beeld. Ook zal de commissie een kunstenaar uitzoeken die het beeld mag gaan maken. Het is de bedoeling dat het beeld van Diana voor het einde van het jaar onthuld wordt.

Diana overleed op 31 augustus 1997 na een auto-ongeluk in de Almatunnel in Parijs. William was toen 15 jaar oud, Harry 12 jaar.