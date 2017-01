Paus stelt orde op zaken bij Orde van Malta

ROME - De Orde van Malta heeft zaterdag de ontslagen Duitse grootkanselier Albrecht Von Boeselager in ere hersteld. In zijn plaats heeft grootmeester Matthew Festing, de leider van de orde, het veld moeten ruimen. Dat gebeurde na ingrijpen door paus Franciscus, die het ontslag van Festing had geëist.

Door ANP - 28-1-2017, 23:00 (Update 28-1-2017, 23:00)

Von Boeselager was ontslagen wegens zijn bemoeienis enkele jaren geleden met het uitdelen van condooms in Myanmar door de katholieke Orde van Malta, die formeel tot doel heeft de mens te helpen. De Duitser vocht zijn ontslag in december echter aan. Het Vaticaan liet een commissie de zaak onderzoeken, maar Festing weigerde samenwerking. Daarop heeft Franciscus hem gedwongen op te stappen.

De Maltezer Orde geldt als een conservatieve organisatie die ruim 12.500 leden telt. Ze heeft feitelijk een soevereine status. Formeel gesproken kan de paus dan ook niet bij de orde ingrijpen.