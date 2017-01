Bengaalse tijger wandelt door Monreale

MONREALE - Grote paniek zaterdag in de straten van de Siciliaanse stad Monreale, niet ver van Palermo. De Bengaalse albinotijger Oscar was ontsnapt uit zijn circusverblijf en kuierde daarna op zijn gemak door de straten. Het dier was zo ontspannen dat hij rustig voor de ingang van een ijzerwarenwinkel ging liggen en de omgeving opnam.

Door ANP - 28-1-2017, 17:28 (Update 28-1-2017, 17:28)

Om de tijger heen vluchtte iedereen woonhuizen en winkels binnen. Wie kon maakte vanaf een balkon snel een selfie met het roofdier. De burgemeester van Monreale geloofde de berichten over een rondlopende Bengaalse tijger aanvankelijk niet eens. De politie wist het dier uiteindelijk met voedsel in een kooi te lokken. De prachtige kat werd teruggebracht naar zijn verblijf in het Circus Zweden.