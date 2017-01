EgyptAir weigert passagiers voor de VS

ANP EgyptAir weigert passagiers voor de VS

CAÏRO - Vijf Irakezen en een man uit Jemen zijn zaterdag door EgyptAir geweigerd voor een vlucht van Caïro naar New York. Daarmee geeft de vliegmaatschappij gehoor aan Trumps reisverbod naar de Verenigde Staten uit zes islamitische landen. Dat melden bronnen op de luchthaven van Caïro.

Door ANP - 28-1-2017, 14:27 (Update 28-1-2017, 14:27)

De passagiers kwam in Caïro aan via een transitvlucht en zouden doorreizen naar New York, maar werden teruggestuurd naar het land waar ze vandaan kwamen. Volgens de bronnen hadden de passagiers wel geldige visa voor de Verenigde Staten.