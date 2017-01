Peking wordt wakker in dichte smog

ANP Peking wordt wakker in dichte smog

PEKING - De inwoners van Peking zijn zaterdag wakker geworden in een dikke, smerige smog. Dat was te danken aan de enorme hoeveelheid vuurwerk die werd afgestoken tijdens de viering van het Chinese Nieuwjaar. De overheid had aangedrongen op beperking en gewaarschuwd voor de gevolgen, maar dat was aan dovemansoren gericht. De burgers kozen voor kruitdamp en joegen als vanouds voor miljoenen de lucht in.

Door ANP - 28-1-2017, 9:59 (Update 28-1-2017, 9:59)

De dienst Milieubescherming van de hoofdstad zei dat de hoeveelheid schadelijke stoffen in de lucht zaterdagmorgen het op één na hoogste niveau had bereikt in vijf jaar. Peking verklaarde in 2014 vervuiling de oorlog als onderdeel van de belofte iets te doen aan de gevolgen van tientallen jaren ongebreidelde groei met alle gevolgen van dien voor het leefklimaat.

Niet alle maatregelen hebben meteen succes. Pogingen de bevolking schone lucht te geven worden onder meer bemoeilijkt door de zware industrie, sterk afhankelijk van kolen, in de omgeving en de noodzaak de huizen te verwarmen in de winter. Daarnaast leverde de strijd tegen het traditionele vuurwerk ook dit jaar een nederlaag op.