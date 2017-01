Trump spreekt Abe over handelsakkoord

WASHINGTON - De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdagochtend telefonisch contact met de Japanse premier Shinzo Abe over een mogelijke handelsovereenkomst tussen Japan en de VS. Deze deal zou in de plaats moeten komen van het Aziatisch handelsverdrag waar Trump eerder deze week een streep doorhaalde.

Premier Abe brengt in februari een bezoek aan de Verenigde Staten. Japan doet wel nog mee aan het zogeheten Trans-Pacifisch Partnerschap.