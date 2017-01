Trump: voorrang gevluchte christenen Syrië

WASHINGTON - President Donald Trump wil bij de toelating van vluchtelingen tot de Verenigde Staten voorrang geven aan christenen uit Syrië. Dat heeft hij vrijdag gezegd in een interview met het Christian Broadcasting Network.

Door ANP - 27-1-2017, 21:49 (Update 27-1-2017, 21:49)

,,Als moslim kon je binnenkomen, maar als christen was het vrijwel onmogelijk, dat was oneerlijk want ze hakten van iedereen de hoofden af maar des te meer van christenen'', zei Trump.

Trump tekent later vrijdag een besluit voor een tijdelijke stop op de toelating van vluchtelingen uit een aantal landen waar moslims de meerderheid vormen onder de bevolking.

Volgens het onderzoekscentrum Pew kwamen vorig jaar 38.901 moslimvluchtelingen binnen in de VS. Het aantal christelijke vluchtelingen lag daar maar iets onder, namelijk 37.521.