ANP Telefonisch overleg Trump en Nieto

WASHINGTON - De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Mexicaanse ambtgenoot Enrique Peña Nieto hebben vrijdag een uur lang telefonisch met elkaar gesproken. Trump zei dat het een ,,erg vriendelijk'' gesprek was.

Door ANP - 27-1-2017, 20:08 (Update 27-1-2017, 20:08)

,,Wij zullen werken aan een eerlijke, nieuwe relatie, maar de VS kunnen geen handel, bedrijven en banen verliezen'', zei Trump. Volgens de Amerikaanse president heeft Mexico ,,ons tot moes geslagen'' in de handel.

Ook zei hij dat de grens met Mexico ,,zacht en week'' is en dat drugs de Verenigde Staten binnenstromen.

Constructief

De Mexicaanse regering zei dat Trump en Nieto een ,,constructief en productief'' gesprek hadden gevoerd en hun medewerkers hebben opgedragen de dialoog voort te zetten.

Volgens Mexico hebben ze ook afgesproken om het niet meer in het openbaar te hebben over wie moet opdraaien voor de muur die Trump aan de grens tussen Mexico en de VS wil oprichten. De kwestie van de muur zal worden meegenomen in een algehele discussie over alle aspecten van de bilaterale relatie, zei de Mexicaanse regering.