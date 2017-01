Proces decembermoorden weer op de rol

PARAMARIBO - De krijgsraad in Suriname buigt zich maandag weer over de zogeheten Decembermoorden van 1982. Rechter Cynthia Valstein-Montnor moet dan beslissen of het al jaren slepende proces doorgaat of niet. Ze zou dit op 30 november al doen, maar vanwege ziekte van een van de rechters ging die zitting niet door.

Door ANP - 27-1-2017, 16:43 (Update 27-1-2017, 16:43)

Op 8 december 1982 werden vijftien tegenstanders van het toenmalige militaire regime van Desi Bouterse vermoord. Bouterse is hoofdverdachte in de rechtszaak, maar intussen ook de president van het land.

Op 30 juni 2016 gebood Bouterse het OM het proces stop te zetten. Hij gebruikte hiervoor artikel 148 van de Grondwet. Dit artikel geeft hem de ruimte zo'n opdracht te geven als de staatsveiligheid in gevaar is. Bouterse moest deze noodsprong maken omdat de rechter op 9 juni 2016 had besloten de omstreden amnestiewet niet van toepassing te verklaren en dus door te gaan met het strafproces. Ook deze amnestiewet, door het Surinaamse parlement aangenomen in 2012, had als doel het proces stop te zetten.

Twee keuzes

Volgens Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden van de slachtoffers, heeft de rechter maar twee keuzes, doorgaan of stoppen met het proces. In de zitting van 5 augustus hebben de advocaten van Bouterse gepleit om ermee te stoppen. De advocaat van verdachte Edgar Ritfeld heeft er juist voor gepleit om door te gaan zodat zijn cliënt vrijgesproken kan worden.

In het proces staan Bouterse en 22 anderen terecht in verband met de verdenking van betrokkenheid bij de moorden op vooraanstaande Surinamers.