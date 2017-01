Belgische militairen blijven op straat

ANP Belgische militairen blijven op straat

BRUSSEL - De militairen die al sinds januari 2015 in Belgische steden en op 'kwetsbare' plekken worden ingezet tegen terreurdreiging, blijven op straat. Dat heeft de Belgische regering vrijdag besloten na een nieuwe dreigingsanalyse.

Door ANP - 27-1-2017, 15:33 (Update 27-1-2017, 15:33)

De ministerraad besloot de periode waarin militairen de politie helpen bij bewakingsopdrachten met een maand te verlengen tot 2 maart. Dat gebeurde na een dreigingsanalyse op 18 januari en op advies van het Strategisch Comité voor Inlichting en Veiligheid, aldus een mededeling van het kabinet van premier Charles Michel.

In totaal stelt defensie 1250 militairen beschikbaar en een reservepool van 150 militairen die direct inzetbaar is. Eind vorig jaar verlaagde de regering het aantal van 1800 naar 1250 omdat de militairen al maanden klaagden over hoge werkdruk. De militaire aanwezigheid is vooral sinds de aanslag van 22 maart 2016 in Brussel zichtbaar, maar ook in andere steden.