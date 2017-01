Pakistaanse artsen betrokken bij kinderhandel

ANP Pakistaanse artsen betrokken bij kinderhandel

PESHAWAR - In Pakistan heeft de politie een bende kinderhandelaars opgerold. Ze verhandelden baby's voor duizenden euro's. Voor een jongen werd 6500 euro betaald, aldus de politie. Voor een meisje vroegen de smokkelaars de helft van dit bedrag. Artsen en verpleegsters waren bij de babyhandel betrokken.

Door ANP - 27-1-2017, 3:19 (Update 27-1-2017, 3:19)

De baby's werden kort na de geboorte uit een ziekenhuis gestolen. Tijdens het politieonderzoek kwamen gruwelijke details naar buiten. Het lichaam van een overleden baby werd verwisseld met dat van een gezonde baby. De biologische ouders kregen te horen dat hun kind was overleden. Honderden gekidnapte baby's zijn door de politie getraceerd, zij mogen van de autoriteiten echter bij hun adoptieouders blijven.

De handel in gekidnapte baby's floreert, omdat het in Pakistan lastig is een kind te adopteren. Op de zwarte markt wordt veel geld betaald voor een gezonde baby.